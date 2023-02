Magda István alezredessel a hivatásos szolgálatban eltöltött évekről, élményekről beszélgetett Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Katasztrófavédelmi Magazin februári számában.

– 1996-ban lett hivatásos, tízéves pedagógusi tapasztalattal a háta mögött. Mindkét pálya a tenni akarásról, az adásról szólt. Az egyik tudást, a másik segítséget nyújt az embereknek – mondta a kezdetekről Magda István.

Mint írták a magazinban, a megfelelő alkalmassági vizsgák után a hevesi hivatásos önkormányzati tűzoltósághoz került, majd másfél év után polgári védelmi irodavezető lett Hevesen. Ezt követően, 2007-től 2012-ig a gyöngyösi polgári védelmi kirendeltséget vezette, majd a gyöngyösi katasztrófavédelmi kirendeltségen három járás, Heves, Gyöngyös, és Hatvan ötvenöt településének polgári védelmi felügyelői beosztását látta el.

Magda István (balról a második) több elismerést is kapott az évek során Forrás: Magda István/beküldött

A honvédelem és a védelmi igazgatás területén végzett tevékenységét a szolgálati Érdemjel ezüst fokozatával ismerték el. Számos árvízi védekezésért, illetve a kolontári vörösiszap-katasztrófa felszámolásában való közreműködésért elismerésben részesült, a Magyar Ezüstkeresztre a legbüszkébb. A visegrádi árvízi védekezésben is részt vett, ezért a város Szent György Lovagrend magas elismerését adományozta neki.

– Amikor kezdtem, a polgári védelem a lakosság védelmével foglalkozott, elsősorban a háború okozta fenyegetése, annak hatásainak mérséklése volt a fókuszban, a tevékenység alapjait a genfi egyezmény teremtette meg. 2012-ben a katasztrófavédelmi törvényben rögzítettek alapján a polgári védelem már nem csak a különleges jogrend időszakában, hanem az úgynevezett békeidőszakban bekövetkezett káresemények felszámolásában is nagy szerepet kapott. megkezdődött az emberek felkészítése, gyakorlatoztatása, települési, járási mentőcsoportok létrehozása is – mondta az alezredes a szakterületről.

A kommunikáció, az empátia és a szociális érzékenység mindig is nagyon fontos volt a szakemberek számára, a szakmai tapasztalatokból tanulva kiemelte a megelőzés, az ellenőrzések fontosságát.

Életem legnagyobb sikerének a családomat tartom. Büszke vagyok a feleségemre, a lányomra és a fiamra. A gyermekeink a reinkarnációink, akiknek mi közvetítjük a klasszikus mintákat és értékeket

– tért ki a szeretteire István.

– A család tagjai megértették, hogy számára fontos, hogy a hivatása mellett minden téren adni tudjon, ezért döntött úgy, hogy településén a polgárőrség tagja lesz, illetve a Vöröskereszt is számíthatott rá, hiszen már csaknem hetven alkalommal adott önkéntesen vért – fogalmaz a cikk.

Gyakran adott vért

Forrás: Magda István/beküldött

– Világ életemben elkényeztetett a családom, soha nem kellett a főzéssel bajlódnom, de a bakancslistán dobogós helyen van, hogy ennek az alkotás örömét nyújtó szenvedélynek is hódoljak. Sokat túrázunk majd a barátokkal a családdal, és a világból is többet akarok megismerni – mesélte terveit István. Jellemző rá, hogy számos más elfoglaltság is szerepel a tervei között, szeret kerékpározni, idegen nyelveket tanulni, és kertészkedni is.

Úgy érzem, nem fogok unatkozni, hiszen én már nem a többet, hanem az eleget keresem.

A távozással kapcsolatban elmondta, hogy hiányozni fognak a kollégák, ők is nagy szerepet játszottak abban, hogy nem hozta meg előbb a döntést.

– Csak remélni merem, hogy nekik is hiányozni fog a mindig visszafogott, szolid, csendes, halk szavú kollégájuk. Csaknem harminc év munkáját nem lehet egyetlen varázsütéssel elfelejteni, egészen biztos, hogy egyik felem lélekben még midig itt marad velük – zárta a beszélgetést mosollyal az arcán Magda István alezredes.