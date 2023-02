– Nagyon sajnálom, borzasztó volt a látvány. A mentősök arcán látszott, hogy nagyon-nagyon igyekeztek, hogy sikerüljön szegényt helyrehozni, nagyon sajnálom, hogy nem sikerült! Legyen neki könnyű a föld – írta egy szemtanú.

A borzalmas tragédia kapcsán több ismerős és barát is elmondta a véleményét és az is kiderült, tartani lehetett tőle, hogy valamilyen tragédia bekövetkezik. Egy nő arról számolt be, hogy szombaton még beszéltek Edinával, aki előre jelezte, hogy milyen végzetes lépésre szánta el magát – derült ki a Ripost cikkéből.

– Neki nem volt családja, elfordultak tőle. Hozzám bejött szombaton, panaszkodott, azt mondta hiába kért segítséget az anyjától meg a testvéreitől, azt a választ kapta, hogy oldd meg, a te problémád! Hogy válaszolhat valaki ilyet? Rám borult, úgy sírt, azt mondta, itt vég, ennyi volt és megtette! - írta az ismerős. Edina a Facebook oldalán is jelezte a szándékát hétfőn reggel, pár órával a végzetes lépés előtt: feketére állította borítóképét, halála után ez alatt a kép alatt búcsúznak tőle ismerősei.