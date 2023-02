Lázár Levente vármegyei rendőrségi sajtóreferens tájékoztatása szerint az elmúlt napokban, Heves vármegyében több olyan bűncselekmény is történt, amelyekhez a sértettek gyanútlan vagy felelőtlen viselkedése is hozzájárult. Sajnos, többen is banki vagy online csalók áldozatai lettek.

Egyre többen intézik vásárlásaikat, pénzügyeiket online formában. A kényelmes ügyintézés azonban veszélyeket rejthet magában. Az online kereskedelem, a bankkártyás fizetés, az utalás terjedése és népszerűsége miatt a téma egyre aktuálisabb. Az apróhirdetések oldalain már nemcsak a vevők, hanem az eladók is veszélyben vannak, hiszen a csalók újabb módszerekkel próbálják az eladókat becsapni.