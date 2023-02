Mint írták, mindezeknek tanúja volt a kisiskolás gyermek is, akinél a történtek tartós pszichés károsodáshoz vezettek. Ezt csak súlyosbította az, hogy az apa – aki a lakásban engedély nélkül lőfegyvert tartott – a gyermeket szóban gyakran megalázta, sőt nemegyszer testileg is bántalmazta. Az elkeseredett anya gyermekével többször próbált megszökni az élettársától, akivel szemben távoltartási eljárást is kezdeményezett a bíróságon, de a férfi részéről a folyamatos zaklatás csak nehezen maradt abba. A kiskorú gyermeket az illetékes gyámhatóság időközben nevelésbe vette.

A főügyészség rendszeres előnyszerzés céljából, szexuális cselekmény végzése érdekében, erőszakkal, fenyegetéssel és a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, kapcsolati erőszak bűntettével, zaklatás vétségével, valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettével vádolja az apát.