A kataszrófavédelem közleménye alapján Mátraterenyén, Mátrafüreden több helyen is, Felsőtárkány külterületérén a Bükkbe vezető 2505 számú út 12 km szelvényében, Kisköre külterületén a 3209 számú út 16 km szelvényében, illetve Noszvaj-Síkfőkúton is egy-egy nagyméretű fa dőlt az úttestre, járdára, kerékpárútra, túraösvényre.

Mint írják, a pétervásárai, gyöngyösi és egri hivatásos, valamint a tiszanánai önkormányzati tűzoltók motoros láncfűrészekkel a kidőlt fákat, leszakadt gallyakat feldarabolták és kézi erővel az útzárat megszüntették.

Hozzátették, a bükki úton az egri hivatásos tűzoltók munkáját az erdészet két munkatársa is segítette. Több helyen is előfordult, hogy a kidőlő fa, letörő faág leszakította a közelében húzódó villamos vagy távközlési kábelt is, ezeket a megrongálódott hálózatokat a szolgáltató szakemberi javítják meg.

Erős szélben, ha nem muszáj ne hagyjuk el otthonunkat, figyeljük a szén-monoxid-érzékelőt is, mert a szél visszanyomhatja a levegőt a kürtőkbe - hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem.

Ha mindenképpen el kell indulnunk, vagy éppen úton vagyunk