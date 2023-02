A vádlott húszévesen, 2018-ban létesített élettársi kapcsolatot azzal az egyedülálló nővel, akinek akkor már volt három leánya, köztük egy ikerpár. Az összeköltözéskor az ikrek hétévesek, míg a nővérük tízéves volt. A gyermekek megbíztak nevelőapjukban, mivel régebb óta ismerték őt. A család egy parasztházban lakott, ahol a kislányok külön szobában aludtak egy kihúzható kanapén – áll a Heves Vármegyei Főügyészség portálunkhoz eljutatott közleményében.

Mint írták, a bűncselekmények elkövetése 2020 tavaszán vette kezdetét. A vádlott először a ház konyhájában, majd a padláson molesztálta a nagyobbik lányt, akit egyre gyakrabban fajtalan magatartásra vett rá amellett, hogy például a telefonján is pornófilmeket próbált megnézetni vele. 2021 nyarától a terhelt a ház legkülönbözőbb helyiségeiben az ikreket is perverz cselekményei részeseivé tette. A férfi azt kérte a lányoktól, hogy mindez legyen az ő „közös titkuk”, és megtiltotta, hogy bárkinek is beszéljenek a történtekről.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

– Nevelőapjuk cselekményei miatt a gyermekek súlyos lelki sérüléseket szenvedtek. A férfit a rendőrség tavaly márciusban őrizetbe vette, majd a bíróság – ügyészi indítványra – elrendelte a letartóztatását. A Heves Vármegyei Főügyészség háromrendbeli tizenkettedik életévét be nem töltött hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével, továbbá szexuális kényszerítés bűntettével vádolja az elkövetőt – fogalmaztak.

A vádhatóság a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy amennyiben a terhelt – az eddigi tagadásával szemben – az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri a bűnösségét, úgy a bíróság vele szemben 11 év fegyházbüntetést szabjon ki, végleges hatállyal tiltsa el minden gyermekekkel kapcsolatos tevékenységtől és foglakozástól, valamint kötelezze az eljárásban eddig felmerült közel 750 ezer bűnügyi költség megfizetésére.