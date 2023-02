A HUNOR-csapathoz csatlakoztak megyénkből is, négy Heves vármegyei hivatásos tűzoltó is részt vesz a mentésben. Kormos László tűzoltó százados, Ughy László tűzoltó törzszászlós, Keskeny Attila tűzoltó zászlós és Bősze Balázs tűzoltó zászlós is életeket ment Törökországban.