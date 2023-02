– Most, azaz 2020 és 2030 között az Európai Unió elvárása továbbra is az, hogy 50 százalékkal csökkenjen a közlekedési balesetek száma, ami azt jelenti, hogy a 2020-hoz viszonyítva 2030-ra tizenhatról nyolcra kellene csökkenteni a halálos kimenetelű közlekedési balesetek számát. Ez az egyik legfontosabb irány, amit magunk elé képzelünk, eszerint szervezzük meg a feladatokat is. Sajnos, 2021 és 2022 ebből a szempontból nem alakult túl kedvezően, hiszen tavalyelőtt 25-en veszették életüket közlekedési balesetben, az elmúlt esztendőben pedig 26-an – mondta el portálunknak Meggyesfalvi Tamás.