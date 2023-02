Sokáig a város és közvetlen környéke legveszélyesebb útkereszteződésként tartották számon az M3-as autópályának a 21-es főúti fel- és lehajtóját. Talán okkal, hiszen rendszeresek voltak itt a balesetek, a kisebb koccanásoktól egészen a komolyabb karambolokig. Az elmúlt nyár óta lámparendszer üzemel a csomópontban, s azóta látványosan csökkent a konfliktusok száma.

Az aligha hízelgő „legveszélyesebb” jelző ettől kezdve áttestálódott egy másik neuralgikus területre, amely Újhatvanban található. Sokan úgy tartják, mielőtt a 3-as főúton Budapest irányában elhagynák a lakóövezetet, nem árt, ha a szokásosnál is óvatosabban vezetnek, mivel „meg kell úszni” a Tura, s az ipari övezet felől érkező forgalmat.

Mindezt alátámasztja Márkus Norbert, az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének elnöke is, aki a kereszteződéstől pár méterre él, roncsderby­versenyzőként maga is sokszor megtapasztalhatta már a karambolok által kiváltott hangokat. Ám míg a sportágához hozzátartoznak a csattanások, kívülállóként ezeket szerinte is lehetetlen megszokni.

– Ha baleset történik a kereszteződésben, már-már rutinszerűen sétálunk ki a helyszínre – mondja. Hozzáteszi: egy ideje már nem csak szemléli, hanem fotókkal dokumentálja is a történéseket, amiket aztán kiposztol a közösségi oldalára. Természetesen azonnal összegyűlnek a hozzászólók, aki időről időre megfogalmazzák, miként lehetne pozitív irányban változtatni a helyzeten, de a javaslataiknak eddig nem sok foganatjuk volt.

– Szinte minden héten történik valami baj, az utóbbi napokban rövid időn belül két baleset is volt itt – állítja. Szerinte a problémák száma akkor gyarapodott igazán, amikor az ezredforduló táján megépült az ipari parkot „ölelő” kerülőút, s a cégek forgalma jelentős mértékben megnövekedett. A műszakváltások során, valamint, ha a turai úton lezárt sorompónál feltorlódnak a járművek, a kereszteződéshez érve a korábbiaknál jóval nagyobb lesz a kockázat. A kilátást külső tényezők is zavarják – mondja.

A helyiek között sokan vannak, akik szerint a körforgalom lenne a megoldás, mások a jelzőlámpákra esküsznek. Ez utóbbi ellen szólhat, hogy piros jelzés esetén több száz gépjármű és hazafelé igyekvő sofőrje „akadna fel” az ipari övezetben.

– Egyesek szerint elég lenne, ha a traffipax gyakrabban ellenőrizné a forgalmat, s akadnak, akik besorolósávok építésében gondolkodnak. A legtöbb változat költséges, de így nem maradhat sokáig. Sikerült elérni, hogy néhány veszélyt jelző táblát kihelyeztek, de ezek sem hozták el a várt eredményt – zárja szavait Márkus Norbert. A felvetésekkel megkerestük Szabó Zoltánt, a Magyar Közút Zrt. Heves vármegyei igazgatóját, aki elmondta: rendszeresen kapják a jelzéseket, így tudomásuk van arról is, hogy a közelmúltban ritkább esetekben személyi sérüléssel, gyakrabban viszont anyagi kárral járó baleset is történt a csomópontban. Szakembereik vizsgálják, milyen műszaki beavatkozásra lenne szükség, de az ehhez szükséges anyagiakról nem helyben döntenek; a fejlesztés kedvező elbírálása esetén a pénzt az Építési és Közlekedési Minisztérium biztosítja.