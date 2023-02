– Ezúton kérünk minden közlekedőt, hogy járművezetőként, utasként, lakott területen kívül és belül egyaránt használják a biztonsági övet, ezzel egy esetleges baleset esetén az elszenvedett sérülés súlyossági fokát csökkenthetjük – húzták alá vármegyénk rendőrei felhívásukban. Szerdán Egerben két helyen is vizsgálták mindezt. Lázár Levente, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta portálunkat, hogy a szűréskor találkoztak több olyan járművezetővel vagy utassal, akik jogsértést követtek el.

– Volt olyan eset is, ahol szabálytalan volt a gyermekvédelmi rendszer használata. Ezekben az esetekben közigazgatási bírságot kaptak az érintettek – részletezte.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Elmondta azt is, hogy az ellenőrzés minden esetben komplex volt, alkoholszondával is vizsgáltak, figyelték az okmányokat, a jármű műszaki állapotát is, de a fő csapásirány e héten passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzése. A héten folytatódnak az ellenőrzések, a vármegye több pontján találkozhatnak a rendőrökkel. Az előző, augusztusi Roadpol során fokozott sebességellenőrzést végeztek vármegyénk egyenruhásai. A mostani ellenőrzésnek várhatóan jövő hét elején lesz összesített eredménye.