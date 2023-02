Egy sarudi lakos tett bejelentést a Füzesabonyi Rendőrkapitányságra, miszerint a február 10-re virradó éjszaka egy ismeretlen személy az udvarának hátsó részében lévő melléképületből tűzifát, motoros fűkaszát és talicskát lopott el - közölte portálunkkal Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő.

A szakember részletezte is az esetet: az elkövető a deszka oldalfalat kibontva jutott be a kisházba, majd dolga végeztével vissza is szögelte azt. A település körzeti megbízott rendőre és Dáné Krisztián helyi polgárőr közösen, röviddel a bűncselekményt követően azonosították a feltételezett elkövetőt.

A 23 éves helyi férfi ellen lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A rendőrök az ellopott fűkaszát megtalálták és visszaadták a tulajdonosának.

