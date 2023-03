Március 20-án az Egri Törvényszéken ismét bíró elé áll a a szőlőkarós támadó, aki a felvert por miatt életveszélyes sérüléseket okozott egy telekszomszédjának. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt kell majd felelnie. Ahogy arról annak idején beszámoltunk, 2020 áprilisában a kert sütögetés fajult el egy hegyvidéki területen vármegyénkben. Két csalás, társaság is úgy döntött anno, hogy a jó időben sütögetni fognak, és ezzel nem is volt gond sokáig. A későbbi vádlott, Sz. I. is elvolt a maga ismerőseivel, rokonaival, ahogy két telekkel odébb a másik társaság is.

A baj akkor következett be, amikor ez utóbbi csapat tagjait délután az egyik házigazda hazafuvarozta, amíg az élettársa megvárta a telken. Pechjére Sz. I.-ék telke előtt vezetett el az útja visszafelé. Sz. I. ugyanis ezek után rájuk rúgta a lánccal rögzített kaput és indulatosan a szemükre vetette: a kocsi által felvert por az ételeikre szállt. Az élettársak egyikének előbb bemosott egyett, majd egy emberes, körülbelül 180 centis karóval fejbevágta úgy, hogy az áldozata elesett és az eszméletét is elveszítette egy rövid időre.

A vádirat szerint, ahogy azt Hoszné dr. Nagy Tímea bírótól, a törvényszék sajtószóvivőjét megtudtuk, életveszélyes sérüléseket szenvedett a csúnyán elintézett ember. Párját, a másodrendű sértettet pedig kétszer fellökte a támadó, szerencsére neki csak könnyebb, nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozva.

