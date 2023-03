A kettős minősítésű gyilkosságért a Heves Megyei Bíróság életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki 2005. februárjában azzal, hogy a vádlott legkorábban 30 év kitöltése után szabadulhat, ha arra az akkori bíróság érdemesnek találja. Nincs más alternatíva, mint D. Józsefet végleg elszigetelni a társadalomtól - fogalmazott az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló ítélet indoklásakor a büntetőtanács elnöke. A verdiktet a Legfelsőbb Bíróság helybenhagyta.

A borzalmas elkövetési módú emberölés tárgyalásán a legmegrázóbb tanúvallomásokat az áldozat húga, valamint a kettejüket 1984 óta nevelő 80 esztendős nagymamájuk tették a büntetőperben. Az pedig a cselekmény külön drámája, hogy az idős, szívbeteg asszony volt az, aki megtalálta unokája pincébe ledobott holttestét azon a szörnyű júniusi reggelen.

A bíróság szerint a tett brutális volt, „nagyon súrolta a különös kegyetlenség határait”. Utóbbi minősítő körülményt csak azért nem mondta ki, mert a sértett szenvedése valóban csak 1-2 percig tartott, s a különös kegyetlenség megállapításához az is szükséges, hogy a szenvedés időben elhúzódó legyen. A tettes egyébként korábban felderítő kiképzést kapott a hadseregben, s ölni is álcaruhában érkezett áldozata lakásához.

S, hogy mi volt az ok? A későbbi áldozat 2004. május elején fűzte szorosabbra kapcsolatát egyik munkatársával. Rá egy hónappal a vádlott a hatvani buszpályaudvaron a húgával együtt ott tartózkodó sértettnek azt mondta: „Most veszített el a barátod, örökre!”. A vádlott kést vásárolt. Éles, hegyes, masszív, nagy kést. Ölési szándékát többször elmondta munkatársainak. Egyikük megpróbálta értesíteni a lányt, de üzenete nem jutott el hozzá.

A vádlott a perben arra hivatkozott, hogy nagyon szerette a lányt, nem tudta elviselni a szakítást, azt, hogy - az ő szavaival - megcsalták. Erre reagálva kérdezte a bíróság az ítélet indoklásakor, hogy „Miféle szerelem az, amelyik öl?” Nem is akárhogy: nyolc szúrással, közöttük két olyan vágással, ami a lány nyakát szinte teljesen elmetszi.

A büntetőper tárgyalásain – amelyet munkatársunk végig követett – az egyik tanú vallomásából egy megdöbbentő hasonlóság is bíróság tudomására jutott: a vallomás szerint a vádlott már 1999-ben is beszélt arról a barátjának, hogy végez azzal a nővel, akivel 3 év után éppen szakított. Azt mondta, este odamegy, átugrik a kerítésén. A kutya ismeri, nem ugatja meg. Amikor a nő munkába indul, elvágja a nyakát. Öt évvel később egy másik szerelmével szinte szóról szóra ezt meg is tette.

Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock