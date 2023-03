Információink szerint március 11. és 15. között négyszer rúgták be az egri piacnál, a Katona téren lévő egyik üzlet kirakatát. Ám a kaland úgy tudjuk március 16-án hajnalban véget ért. Elfogták a fosztogatókat.

– Valóban gyanúsítottként hallgattak ki az egri rendőrök csütörtökön két 14 éves fiút. Egyikük egerszalóki, a másikuk kerecsendi származású. Utóbbit 4, egerszalóki társát egy rendbeli lopással gyanúsítják – erősítette meg kérdésünkre Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő.

Megtudtuk azt is milyen változatos összetételű zsákmánnyal távoztak az üzletből a fiúk, akik információink szerint nevelőotthonban élnek, onnan ismerhették egymást.

Első éjjel, mikor berúgták a kirakatüveget a kasszából elvitték a pénzt és szeszesitalokat emeltek el. Másnap borotvára volt szükségük, 16-ot vittek belőle rögtön. Nem nőtt szakálla senkinek a következő akcióig, ám március 13. éjszakáján a biztonsági szolgálat megzavarta őket, így üres kézzel elfutottak. No de másnapra nagyon megéhezhettek, mert jó sok csokit is szeszesitalokat lopni tértek vissza. A sok édesség biztosan ártott volna a fogaiknak, s erre másnap rá is eszmélhettek, amikor ismét a Katona téri üzlet kirakatüvegét törték be, hogy fogkeféhez jussanak.

Főoldali képünk illusztráció Forrás: Shutterstock