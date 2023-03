Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára szerdán a Kisasszony úti gépjármű telephelyükön ismertette a részleteket, s bemutattak balesetekben összetört gépjárműveket is.

– A kampány elsősorban a passzív biztonsági eszközök használatának fontosságára figyelmeztet. Ide tartozik például a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, illetve motor- és segédmotorkerékpárok esetében a bukósisak. Magyaroroszágon lakott területek kívül és belül, a gépjárműben elől és hátul egyaránt kötelező a biztonsági öv használata, továbbá gyermekeket esetében a gyermekbiztonsági rendszer is – ismertette Erdélyi Róbert. Elmondta, a biztonsági övtől ugyan nem lesz kevesebb közúti közlekedési baleset, de ha történik egy ilyen, akkor ez az eszköz alkalmas arra, hogy az esetlegesen bekövetkező sérülések súlyossági fokát enyhítse. Segít elkerülni a halálos baleseteket is, és adott esetben akár karcolásokkal vagy sérülések nélkül is megúszhatók a balesetek, ha megfelelően be vagyunk kötve.

Ebben az évben már két országos, sőt európai uniós szintű fokozott közúti szolgálat volt Roadpol Seatbelt elnevezéssel, melynek részeként a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére fókuszált a rendőrség.