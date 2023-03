Amikor már motorunkat előkészítettük a használatra, nem árt önmagunkkal is ugyanezt tenni. Pár hónapos kihagyás után még az edzett, több éve motorozóknak is el-eltompulhatnak a reflexei, így azokat szintén be kell járatni. Ennek legmegfelelőbb módja, ha kezdeti időben óvatosan használjuk motorunkat addig, amíg nem kerülünk újra edzett állapotba. A körültekintő motorozás a többi közlekedő miatt is fontos, hiszen jó pár hónapig az autósok sem láttak a motorosokat, így nekik is újra meg kell szokni a jelenlétüket az utakon.