Puskát fogott idős szomszédjára egy 29 éves rabló Mátraverebélyen, így akarta őt rávenni arra, hogy adja oda a pénzét. Az éj leple alatt, maszkban surrant be a nyugdíjas otthonába, aki a furcsa zajokra riadt fel. Azonban rossz házat szemelt ki, ugyanis a 80 éves nő nem ijedt meg – írta a Borsonline.

– Csattogást hallottam. Azt hittem, hogy a tűz pattog, már elszunnyadtam, lefeküdtem, elszunnyadtam – emlékezett vissza a betörés pillanataira az asszony, aki ezután kiment az előszobába megnézni, mi történt. A félhomályba ekkor pillantotta meg támadóját és fegyverét, ráadásul felismerni vélte a betörőjét.

– Azt mondta, hogyha nem adom a pénzt, vagy sivalkodom, akkor lelő. (…) Azt én elkaptam azt a puskacsövet, mert nagyon felidegesített. Aztán úgy ellökött valahogy, hogy ide lefeküdtem. Tiszta kék a combom – mesélte az idős hölgy a Tényeknek.

Amikor az idős nő megragadta a fegyvert, el is törte a csövét. Ezután továbbra is megőrizve a lélekjelenlétét, kirohant az utcára segítséget kérni. Pont a támadó családjához menekült. A Tények azt is megtudta, korábban már többször segített a 80 éves asszony a rabló családján.

A rablót elfogták a rendőrök.