- Igyekszünk felmérni azt is eközben, mennyire valós, és milyen jellegű a probléma. Az tény, hogy térfigyelő kamera felvételén láttunk már olyan esetet, hogy nyitogatta valaki az autók ajtaját. Abból utána rendőrségi ügy is lett. A közterület-felügyelők gyakoribb megjelenése, a fentieken túl, annak érdekében is történik, hogy elejét vegyük a szabály-, illetve törvénysértéseknek – részletezte Ferenczy Dániel.

Sári István, a dombi városrész egyik önkormányzati képviselője szerint a gyanús alakok megjelenésének egyik kiváltó oka, hogy a közösségek nem éreznek igazán felelősséget a vagyontárgyaikért.

– Míg a magánember természetesnek tartja, hogy bezárja a kaput, a bejáratot, a társasházak nagyobb közösségeiben még mindig nem tudatosult, hogy a világ alaposan megváltozott. Ami régen sehol nem volt jellemző, ma sok helyen megtörténik – tolvajok surrannak be az épületekbe. Magam is hallottam, hogy bementek ismeretlenek az egyik épület nyitva hagyott lépcsőházába, ahonnan lejutottak a pincébe. Azt nem tudni, hogy a pinceajtót ki kellett-e feszíteniük, vagy az is nyitva volt, mindenesetre kirámolták a pincét. Egy másik helyről kerékpárt vittek el. Itt az Aranysas úton, a lakhelyemmel átellenben az összes befőttet elvitték. Mi több, hozzánk is bejöttek. A feleségem bevásárlókosarát emelte el a tolvaj, benne krumplival, hagymával. Pitiáner ügy, de nagyon bosszantó. Szerencsére a pincébe nem tudott bemenni az illető, az nálunk mindig zárva van. Most már a bejárati ajtó se marad nyitva, sőt, lecseréltünk minden zárat. Azonban nemcsak besurranásos esetek történtek. A Fecske és az Aranysas utcák közötti garázssoron két autó benzintankjának kifúrásáról is tudok – kiszívták az üzemanyagot belőlük. Az utcán álló autók is veszélyben vannak. Szerencsére, arról mostanában nem hallottam, hogy járókelőket ért volna atrocitás, ez nem jellemző – sorolta Sári István.