A vád szerint a férfi úgy kezdte az évet, hogy január 1-jén a hajnali órákban egy Heves melletti kis faluban megjelent egy idős házaspár ajtajában, ahol kiabálni kezdett, hogy jöjjenek ki, mert lopják a tyúkjaikat, valamint pénzt követelt tőlük - derült ki dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész tájékoztatásából. A sértett nő közölte a vádlottal, hogy nincs pénzük, és nem is megy ki a lakásból. Ekkor a férfi a bejárati ajtó üvegét betörte, behatolt a házba, fellökte az idős nőt, majd az ágyban fekvő férjtől is pénz követelt. Az idős férfi is közölte, hogy nincs pénzük, mire a támadó őt ököllel ütni kezdte, hozzávágott egy szendvicssütőt, lehúzta az ágyról, és tovább bántalmazta a férfit. Eközben a feleség telefonon értesítette a központi ügyeletet, melyet a vádlott meghallott, így futva elmenekült a helyszínről.

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Az idős nő a bántalmazás következtében arccsonttörést szenvedett, míg férje könnyű sérülésekkel megúszta a támadást, azonban a bántalmazás módjára, intenzitására és az érintett testtájra is figyelemmel, fennált a reális lehetősége súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés kialakulásának is.