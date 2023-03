– Valóban érkezett bejelentés az egri rendőrkapitányságra pénteken az esti órákban – erősítette meg Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő kérdésünkre. Elmondta: egy egri élelmiszerbolt eladója azért kérte a segítségüket, mert egy általa már ismert nő tért be a boltba, s miután a hűtőből kivett egy kefírt, azt azonnal fel is bontotta. Miután számonkérték, hogy nem fizette még ki az árut, szóváltás kerekedett, s a nő ordibálni kezdett az eladóval, meglökte táskáját is felé dobta. Az eladó nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A 39 éves lakcím nélküli nőt az egri rendőrkapitányságra állították elő a rendőrök, akik garázdaság miatt gyanúsítottként hallgatták ki.