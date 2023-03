A police.hu adatbázisa szerint továbbra is az ország legkeresettebb bűnözői között van az egri Kosztadinovszki Viktor Miklós, akit több okból is nagyon keresnek a rendőrök. Egyrészt nem kezdte meg 15 éves szabadságvesztés letöltését, de emellett csalás megalapozott gyanúja miatt is körözik, ahogy drogkereskedelem, új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt is.

Kosztadinovszki Viktor Miklós a házi őrizetből szökött meg

Forrás: police.hu

Kosztadinovszki Viktor Miklós, ahogy arról mi is beszámoltunk, jelentős értékre elkövetett visszaélés kábítószerrel bűntett elkövetése miatt 15 évet kapott, miután a társaival internetes webáruházukon keresztül árult különböző drogokat és pszichoaktív anyagokat.Szlovákiában gyártották a szereket, majd azt csomagküldő szolgálatokkal küldték ki a vevőknek. A bűnözői csoportot 2012-ben felszámolták, Koszatdinovszki, aki rendkívül magas szintű informatikai ismeretekkel bír, valamint jól beszél angolul, házi őrzitbe került, ahonnan 2014 novemberének szökött meg. Az Interpol adatbázisában is szerepel, az Europol pedig egy képzeletbeli képeslapot is írt neki miszerint a rendőrök hazavárják. Fűszeres gulyással.

Kedves Viktor, tudjuk, hogy a fűszeres ételeket szereti, ezért készítettünk egy nagyon fűszeres gulyást az ön számára. Üdvözlettel: a rendőrség. - áll a lapon

Forrás: Telegraph

Egyes források szerint az egri származású férfi és bandája a tiltott szereket postai úton szerezte be a Távol-Keletről, majd a szlovákiai telephelyükön különböző adagok szerint rendezték azokat. Ezt követően a Dexter's Chemstore nevű weboldal segítségével terítették az anyagot Magyarország teljes területén. Állítólag egyetlen hónap alatt 22 millió forintos hasznot termeltek. Az elnevezés rímel a népszerű rajzfilm, a Dexter's Laboratory (Dexter labaratóriuma) címére, és úgy hirdették magukat, mint akiknél minőségi, legális, nagy tisztaságú anyagokat lehet megvenni. Azt is kiemelték, hogy nem „nem ma kezdték” a szakmát. Vizuális elemek tekintetében is merítettek egyébként a rajzfilmből.