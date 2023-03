Az elkövetés eszköze volt a mobiltelefon egy bűnügyben, melyben az Egri Járási Ügyészség az eljárás ideiglenes ügyészi felfüggesztéséről határozott a gyanúsított magatartásának kedvező irányú változás érdekében. Mindezt dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész közölte portálunkkal.

A szakember konkrét esetet is említett. Eljárás folyik az ügyben egy 34 éves férfival szemben, aki 2022 augusztusában Gyöngyösön hozzájutott az édesanyja mobiljához, amelyen netbankos applikáció is volt. A gyanúsított ennek használatával – a biztonsági kódok ismeretében – összesen húszezer forintot utalt át különböző bankszámlákra, így részben a magáéra is, megvalósítva ezzel az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás bűntettét.

Az elkövető később önként megtérítette az anyjának okozott kárt, és megbánó magatartást tanúsított. Az anya nem kifogásolta a büntetőeljárás egy évre történő feltételes ügyészi felfüggesztését - tette hozzá a sajtószóvivő.

Kiemelt képünk illusztráció, forrás Shutterstock.