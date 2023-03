Közlése szerint a találkozón Plachi Péter tűzoltó ezredes, igazgatóhelyettes és Nagy Sándor nyugállományú polgári védelmi ezredes, a szövetség elnöke a két szervezet közötti együttműködési megállapodást is megújította. A világnap alkalmából a vezetők egy kötetlen beszélgetés keretében osztották meg gondolataikat. Az igazgatóhelyettes a világban zajló természeti és civilizációs eredetű eseményeken keresztül is rámutatott a polgári védelmi feladatok fontosságára, arra, hogy a háborús és békeidőszaki polgári védelmi feladatrendszer menedzselésére nem csak a múltban, hanem a jelenben és a jövőben is nagy hangsúlyt kell fektetni.

Nagy Sándor nyugállományú polgári védelmi ezredes több mint négy évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik. Elmondta, hogy a vármegyei polgári védelmi szövetség 2008-ban alakult, amely azóta megkülönböztetett figyelmet kapott nem csak az őket támogató hivatásos katasztrófavédelmi szervtől, hanem számos más együttműködő szervezettől is. Kiemelte, hogy a már nyugállományban lévő egykori szakemberek is nagymértékben segíteni tudják tapasztalataikkal, szaktudásukkal az aktív hivatásos állomány munkáját. Ezért fontosnak tartja az elődök által megszerzett tapasztalatok, létrehozott értékek hasznosítását, a szolgálati nyugállományban lévő elődök törekvéseinek folytatását, amely nem más, mint a lakosság legteljesebb védelme.