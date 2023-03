A Tények keddi riportjában most arról számolt be, hogy a férfi élete végéig börtönben maradhat. A gyilkos apa megvárta, amíg a gyerekei elalszanak, bement a hálószobájukba és egy baltával agyonverte a lányait. Kiderült, hogy az apa bosszúból ölt, mert lányai felügyeletét az anyjuknak ítélte a bíróság. A megrázó gyilkosság tavaly májusban történt, az ügyészség most emelt vádat a férfi ellen, azt kérve, hogy büntetése élethosszig tartson.

A férfi a tette után a vonat elé vetette magát Adácson, de életben maradt.