Meglátogatták a dévaványai autósbüfét, a kisújszállási áfész kenderesi ABC-áruházát, jártak egy püspökladányi üzletben is. A martfűi Tisza-ABC-ből többmázsás páncélszekrényt cipeltek el. Egyik éjjel Kiskörén két helyre törtek be. Felsorolni is nehéz, hogy hány helység mennyi boltjából tulajdonítottak el készpénzt, zsebszámológépeket, műszaki cikkeket.