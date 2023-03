Közel tucatnyi, elsősorban Kistarcsán és Kerepesen elkövetett betörés felderítését könyvelhették el a gödöllői rendőrök, mire végeztek hajnalban kezdett, a Készenléti Rendőrség munkatársaival megerősített akciójukkal. Több embert előállítottak, a lefoglalt bűnjelekhez pedig egy bevásárlókocsi is kevés volt - közölte Facebook oldalán a Magyar Rendőrség.

Mint írják, a kora hajnali utolsó eligazítás után indult a rendőrségi konvoj a kistarcsai, kerepesi és bagi célállomásokra. Előbbi településre három, főként vagyon elleni bűncselekményekkel összefüggésbe hozható; Kerepesre és Bagra két körözött férfiért és egy nőért indultak. A penzumot teljesítették.

– A betörésekben résztvevők közül F. Sz.-t már korábban letartóztatásba került egy másik, erőszakos bűntette miatt. A mostani akcióban elfogták a 29 éves N. K.-t, aki a rablásban és a betörésekben is társa volt a gyanú szerint. Két bátyját, a 34 éves N. I.-t, valamint a 43 éves N. B.-t betörésekkel gyanúsították meg. Utóbbi egy kistarcsai tanyán járt társával, ahonnan a nagyharangot kivéve mindent is – ásót, kapát, lapátot, baltát, kádat, szekercét, kardántengelyt elloptak - a gyanú szerint - részletezi oldalán a rendőrség.

Helyszíni fotó az elfogásról

Forrás: Police.hu

Kiemelték, F. Sz., N. K. és N. B. 2023 februárjától kezdett el kistarcsai és kerepesi ingatlanokat, telephelyeket, üzleteket látogatni. Nem a barangolás és a látnivalók megtekintése volt a cél, hiszen akkor valószínűleg nem sötétedés utánra, az éjszaka közepére időzítették volna vizitjeiket. Miután erőszakkal vagy anélkül bejutottak egy-egy helyre, pillanatok alatt összeszedték, amit eladhatónak véltek: réz csatornaelemeket, párkányokat, esőcsatornákat, alufelniket, szerszámgépeket, autóalkatrészeket. A lopásokkal és az alkalmanként hozzá társított rongálásokkal - alig két hónap leforgása alatt - közel 3 millió forintos kárt okoztak.

Lefoglaltak szerszámgépeket, réz-, illetve alumínium elemeket, és egyéb, feltehetően bűncselekményből származó eszközt, tárgyat

Fotós: Sagyibó Melinda / Forrás: Police.hu

Hozzátették, bőven megvirradt, mire a rendőrök az elfogások utáni kutatásokkal végeztek. Több tucat bűnjeltasakot tömtek meg, már ami elfért benne. A termetesebb zsákmányokon bűnjelcímke fityegett, bevásárlókocsiban tolták ki a szolgálati autókig. Lefoglaltak szerszámgépeket, réz-, illetve alumínium elemeket, és egyéb, feltehetően bűncselekményből származó eszközt, tárgyat.

– Az előállítottak közül N. B.-t és N. K.-t őrizetbe vették, a bíróság azóta letartóztatta. A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya a lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő sorozat további, lehetséges szélesítésén dolgozik. A Kerepesen elfogott S. B. ellen a Budapest Környéki Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja bocsátott ki elfogatóparancsot. A Bagról előállított J. L.-t testi sértés miatt körözte a Budapest Környéki Törvényszék, F. M.-t pedig azért kereste a Fővárosi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja, mert a jogerősen kiszabott szabadságvesztése letöltését nem kezdte meg - írták.