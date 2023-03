Tönkrement családok, lelki roncs apák és anyák, kétségbeesett családfők, szertefoszlott álmok. Összesen 12 család állítja, hogy átverte és tönkretette őket egy építési vállalkozó – közölte a tények.hu. Az ország minden pontján tarolt és fűzött be mindenkit, aki szerződést kötött vele. Lehengerlő stílus, kedvező árajánlat vagy határidő. Azt mondják, ezekkel kezdte minden alkalommal a "pályafutását". Végül milliókkal húzta le őket. A rendőrség már nyomoz az ügyben, többrendbeli csalással és sikkasztással gyanúsítják a tisztességtelen vállalkozót.

A Tények tudósítása szerint az ügyben érintett a bükkszéki Kis család is. Megálmodtak új otthonukat, de az építési vállalkozó átverte őket, akinek kifizették a munkálatok előlegét. Tíz millió forinttal lépett le a csaló, akit ezek után a család már ügyvéden keresztül próbált elérni. A családfő lelkileg és testileg is tönkrement emiatt, Kis-Huszár Andrea a Tényeknek elmondta, különböző módszerekkel próbálta őket a vállalkozó lehúzni.

– A telkünkre jött két tucat szálvassal, s ezt a számlában vasszerelésként két millió forintot tüntetett fel – mondta. Most maradtak a faluban a régi házban, nem tudni, mikor lesz kész az új otthonuk.

A rendőrség úgy nyilatkozott, folyik a nyomozás, már többször kihallgatták az illetőt. Egy megkérdezett ügyvéd szerint, ha bebizonyosodik, hogy a vállalkozó bűnös, öttől tíz évig tartó börtönbüntetésre is számíthat.