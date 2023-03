Az elkövető cselekménye alkalmas volt arra, hogy a fürdőben tartózkodók körében riadalmat, illetve megbotránkozást keltsen - folytatta a szakember, majd hozzátette, az ügyészség garázdaság vétségével és könnyű testi sértés vétségével vádolta a verekedőt.

A tárgyaláson az ügyész jóvátételi munka kiszabására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt. A bíróság azonban elégségesnek látta pénzbüntetés kiszabását, tekintettel a vádlott beismerésére és az általa tanúsított megbánó magatartásra is. Mivel a bírói döntés ellen mind az ügyész, mind a terhelt fellebbezést jelentett be, az ügy a törvényszéken, másodfokon fejeződik majd be - zárta szavait dr. Konkoly Thege László.