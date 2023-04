Korábban portálunkon is megírtuk, hogy idén márciusban a Momentum Egerben, a Dobó téren található pultjánál aláírásokat gyűjtött az egri elkerülő úttal kapcsolatos népszavazás megvalósulásához. Dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész csütörtökön arról számolt be portálunknak, hogy az érintett politikai pártra neheztelő gyanúsított a kora délutáni órákban megjelent a standnál, ahol kiabálni kezdett, obszcén kifejezésekkel illette az ott lévő két aktivistát és sértő kifejezéseket használt a párta is.