A nyomozók nem sokkal később az izzó hulladékhalmaz tetején felfedezték a férfi nevelt lányának, a tizenhét esztendős F. M.-nek a félig már elszenesedett holttestét is. A lány eltűnését pár nappal előtte az édesanyja már jelentette a rendőrségen.

A közvéleményt jelentősen felkavaró eset előzményeiről a Népújság megtudta, hogy a hivatásos sofőr tíz esztendővel a szomorú események előtt kötött házasságot a nevelt lánya korábban elvált édesanyjával. Az adatgyűjtés során arra is fény derült, hogy ha nem is volt mindenben tökéletes a közös életük, azért az együttélésük elviselhetőnek bizonyult. Öt évvel a frigyre lépésük után a párnak közös gyermeke is született.

Jó másfél évvel a szörnyű tragédiát megelőzően azonban nagyon megromlott a házasfelek kapcsolata. Az asszony ugyanis azt állította, hogy a férje szemet vetett az előző házasságából származó, időközben felcseperedett diáklányra. Emiatt egyre gyakrabban veszekedtek, a perlekedés elől pedig a tinédzser elmenekült otthonról, s a nagymamája házában lelt menedékre. Ám ez sem segített.

A negyven évvel ezelőtti időkre nem igazán jellemző tragédiáról feltárt adatok szerint az ifjú hölgy alig lakott két hete a nagyszülőnél, amikor a férfi az egyik éjjelen részegen megjelent a szépkorú anyósánál, akit agyba-főbe vert, majd a lányt magával hurcolta.

A széles körű nyomozás alatt– a beszerzett bizonyítékok alapján – a hatóság munkatársai arra a következtetésre jutottak, hogy S. L. azon a rettenetes éjszakán valószínűleg megfojtotta a nevelt tizenéves gyermekét, ezt követően pedig önkezével véget vetett a saját életének is. A vizsgálat során egyébként arra is utaltak jelek, hogy erre az utóbbi tettére régóta készült már a férfi.

A rendőrség ezt követően jó ideig folytatta a nem mindennapi bűncselekmény pontos részleteinek a kiderítését.