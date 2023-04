2023. április 21-ig lehet beküldeni a pályaműveket az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „A füstérzékelő életet menthet” című alkotói pályázatára - közölte portálunkkal Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A szakember ismertette a részleteket is. Az alkotásokat postai úton, e-mailen vagy előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória megjelöléssel a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kell megküldeni. Az alkotás leadásakor a letölthető adatlapot/hozzájáruló nyilatkozatot is le kell adni az alkotáshoz rögzítve az alábbi adatok pontos kitöltésével: pályázó neve, életkora (a pályázat beérkezési határidő napján betöltött életkor), kapcsolattartási e-mail cím, telefonos elérhetőség.

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cím: 3300 Eger, Klapka György u. 11.

E-mail: [email protected]

A pályázat célja, hogy az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a lakástüzek megelőzését. A pályázaton az alkotások központi témája a füstérzékelő. Ezt a tűzoltó hivatás megjelenítésével, a tűzesetek, káresemények megelőzésének fontosságát kiemelő alkotással, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem jelentőségét hangsúlyozó művel lehet bemutatni - közölte Nagy Csaba.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

szabadkézi rajz (A/3-as vagy A/4-as méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más szabadkézi technikával készített alkotás, plakát)

egyéb kézműves alkotás (bármilyen anyagból készített pl. papír, gyurma, agyag alkotás, legfeljebb 30×30×20 cm méretben)

videó (30-60 másodperc hosszúságú film vagy animáció).

Az iskolás korcsoportban az alkotásokat egyénileg vagy csapatban lehet elkészíteni. Csapat nevezése esetén egy csapaton belül legfeljebb három, azonos korcsoportba tartozó gyermek vehet részt - ismertette szóvivő.

A Heves vármegyei bírálóbizottság az iskolások pályázatai közül korcsoportonként, kategóriánként 3-3 alkotást díjaz, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos döntőben is - közölte Nagy Csaba. - Az országos verseny nyertesei külön díjazásban is részesülnek. Az az iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2023” címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben tartandó bemutatójával és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

Heves vármegyei eredményhirdetés: 2023. május 25-ig.

Az országos díjátadót június 9-ig tartják meg Budapesten - zárta szavait a szóvivő.