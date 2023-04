– Keresem a képen látható "szép autót", a "szép gazdáját", na meg a tujáimat a Maklári úti házunk elől – így kezdődik az a poszt, melyet az egri Nagy Tamás tett közzé hétfő délelőtt. A térfigyelő kamerája ugyanis felvette, ahogy valaki az éjszaka leple alatt ellopta az ajtaja elől a hatalmas cserepekben álló, formára nyírt tujáit. Az illető vélhetően rákészült a furcsa növénybeszerző akcióra, ugyanis levette a rendszámot az autóról.

– Ha bárki felismeri és segítségemre lesz, azt megköszönöm. A feljelentést megtettem – kérte a növények tulajdonosa a posztban a helyiek segítségét.

Még meglepőbb, hogy a poszt alatt már több hozzászólásban is arról mesélnek, hogy Felnémeten is lopja valaki a növényeket éjszakánként. Egy nő azt írta, hogy reggelre neki is ellopták a formázott tujáját Felnémetről. Április elején pedig egy másik férfi háza elől ásott ki valaki cukorsüveg tujákat. Sőt, tavaly egy Kertész utcában élő nő is hasonlóra panaszkodott, neki virágokat loptak el a háza elől, szintén a hatalmas edénnyel együtt. Lehet ugyanez az ember?