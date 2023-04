Hasznos tanácsok 6 perce

Most megtudhatod, hogyan előzd meg a lakástüzeket

Tavaly háromszáznál is több lakástűz volt Heves vármegyében, és két esetben halálos áldozatai is voltak az eseteknek. Néhány egyszerű módszerrel és odafigyeléssel számos tragédiát meg lehetne előzni, ezeket ismertetjük most.

Papp Zsolt tűzoltó alezredes és Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Podcast sorozatunk legújabb adásában Papp Zsolt tűzoltó alezredessel, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelőjével, a Heves Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság titkárával, valamint Nagy Csaba tűzoltó főhadnaggyal, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével beszélgettünk a lakástüzekről, és azok megelőzési lehetőségeiről.

A szakemberek elmondták, hogy tavaly Heves vármegyében 343 lakástűz történt, és ebből kettő halálos kimenetelű volt.

Megvizsgálva az eseteket kiderült, hogy a lakástüzek közel harmadában a kéményben keletkezett, ezt követően pedig a konyhában, a hálószobában és a nappaliban csaptak fel a lángok. A legtöbb lakástűz nyílt láng használatára, valamilyen elektromos vagy fűtési hibára, illetve főzésre vagy dohányzásra vezethető vissza.

A beszélgetésben elhangzik, nagyon fontos hangsúly fektetni a megelőzésre. Néhány egyszerű módszerrel ugyanis tragédiákat előzhetünk meg. Aranyszabály, hogy nyílt lángot, gyertyát, mécsest soha egy pillanatra se hagyjunk felügyelet nélkül. Arról is szót ejtettünk továbbá, hogy érdemes beszerezni füst- és szén-monoxid érzékelő készülékeket, mert ezek életeket menthetnek. Hallgassák meg teljes adásunkat! Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!

