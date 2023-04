Az egri tűzoltók bemutatójából az is kiderült, hogy ha sütés közben otthagyjuk az olajat a tűzhelyen és az kigyullad, akkor mit ne tegyünk, illetve hogyan oltsuk el a lángokat anélkül, hogy megsérülnénk. Felhevítettek egy lábasban olajat addig, amíg az lángra nem kapott. A lángoló olajjal teli edénybe egy védőruhát viselő tűzoltó vizet öntött így megmutatva, hogy a keletkező gőz miatt mekkora lángcsóva csaphat ki az edényből. Ha ezt a konyhában tesszük, akkor nagyon súlyosan meg is sérülhetünk, akár az egész konyhát pillanatok alatt lángba boríthatjuk. A tűzoltók a helyes oltási módszert is bemutatták, az edény alatt elzárták a hőforrást, annak tetejére pedig egy fedőt tettek, így a tűz magától kialudt.