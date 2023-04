A munka ünnepének napján 1990-ben késő délutánra a Szépasszony-völgy büfésor mögötti füves részén a finom boroknak köszönhetően addigra már igen jó hangulatba került egy csoport. Közülük az egyik ünneplő egy másik, barátok alkotta, nem kevésbé mámoros társaság mellé vizelve könnyített magán. Utóbbiak nemtetszésüket fejezték ki, válaszul a kisdolgát végző sértegette őket. Hamar vita támadt, amibe az előbbi csapat két résztvevője is bekapcsolódott.

„Ki akar itt verekedni?” – kérdezte harsogva az egyikük. Erre a jelenlévők dulakodni kezdtek. A lökdösődés átváltott verekedésbe, a szemben álló felek többször is megütötték, megrugdosták egymást. A csatába egy asszony is beszállt. Később arra hivatkozott, hogy a férjét és a testvérét akarta megvédeni. A küzdelemhez csatlakozott egy fiatalkorú fiú is.