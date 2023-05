Az elmúlt napokban több, súlyos baleset is történt az M3-ason, amelyeknél két esetben is szerepet játszott a halálos kimenetelben a biztonsági öv használatának mellőzése. Derül ki többek között Soltész Bálinttal, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjével készített podcastunkból. Beszélgettünk arról is, hogy nyáron a Tisza-tónál is jelen lesz a rendőrség, információs standjuknál hétről hétre mód lesz bikesafe regisztrációra is.

