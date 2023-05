Az igazgató arról is érdekességként beszélt, hogy a Szomszédom a felügyelő programjuk működése óta a gyöngyösi lakosság 70 százaléka szerint biztonságosabb a város. Itt a fő célkitűzés a lakossági bizalomépítés, a célorientált problémamegoldás, illetve a hatékony információáramlás.

– A program 2022-23-as időszakában a 10 körzeti rendész átlagosan egy hónapban 94 hívást, bejelentést regisztrált. A gyalogos járőrözés eredményeként 204 esetben tártak fel hiányosságokat, és 89 esetben tettek feljelentést vagy szabtak ki bírságot. Emellett 29 közterületre kihelyezett roncsautó tulajdonosát szólítottak fel a gépjárművük eltávolítására, akik ezt utána meg is tették. Ezzel párhuzamosan elképesztő mennyiségű információ áramlik be hozzánk. Ennek a feldolgozása és megszűrése egy olyan külön feladat, amire a korábbiakban nem volt példa. Erre munkacsoport létre jött, akik elemzik és értékelik ezeket a nyilvános forrásból megszerzett információkat. Az elmúlt évben rengeteg olyan, bűnügyi szempontból releváns információt gyűjtöttek be kollégák, amelynek segítségével jelentős bűnlajstrommal rendelkező elkövetőket is el tudott fogni a rendőrség. Mondhatni, hogy egy reggel ellopott kerékpár másnapra jó eséllyel meg is van. A program idén ezüstérmes lett egy országos versenyen bűnmegelőzés és közbiztonság kategóriában, illetve a marketingszövetség díját is elnyerte – részletezte Ferenczy Dániel.