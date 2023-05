Portálunkat Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője tájékoztatta az elmúlt héten meghozott elsőfokú verdiktről, amelynek része volt a pártfogói felügyelet elrendelése is. A sajtószóvivő azt is közölte, hogy az ügyészségi fellebbezés a közügyektől való eltiltásra is indítványt tett.

Ami a bűncselekmény lényegét illeti: a vádlottal szemben hozzátartozója bejelentésére történt rendőri intézkedés. A verpeléti ingatlanhoz kiérkező járőrnek rendőrnő is tagja volt. A terhelt az intézkedés során végig agresszív magatartást tanúsított. Már az intézkedés megkezdését megelőzően – bent a lakásban – hangosan kiabált, trágár szavakkal illette az intézkedő rendőröket, veréssel fenyegette őket.

P. L. az udvaron támadólag lépett fel a rendőrökkel szemben, kezébe vett egy fejszét, és azt csak többszöri felszólításra után tette le. A vádlott ezt követően bement az ingatlanba, annak a bejárati ajtaját pedig magára zárta, s többszöri felszólításra sem nyitotta azt ki. A terhelt tovább bonyolítva a dolgot fogott egy megközelítően 15 centiméteres pengehosszúságú kést, amivel hadonászott, illetve szúró mozdulatokat tett.

Azt követően, hogy az intézkedő rendőrök bejutottak az ingatlanba, a vádlott ütésre emelte a kezeit, majd jobb, aztán a bal – ökölbe szorított – kezeivel megpróbálta megütni az egyik rendőrt, aki elhajolt az ütések elől. A rendőrök a vádlottat megbilincselték, aminek a terhelt folyamatosan ellenállt.

