Tűzvédelemben jártas szakemberek, Sas Dániel tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő és Sas Ádám tűzoltó őrnagy, hatósági osztályvezető látogatta meg az óvodásokat, azzal a céllal, hogy az erdőtüzek megelőzésére felhívják a figyelmet – értesültünk róla a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján.

Elég egy sisak ahhoz, hogy hős legyél.

Forrás: Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Nagy Csaba

A felügyelő interaktív formában elmondta a kicsiknek, hogy mennyire fontos a száraz növényzet és az erdőtüzek kialakulásának megakadályozása, a Tűzmegelőzési Bizottság plakátjaival is szemléltette, hogy az erdőben élő állatok az ő felelősségteljes magatartásukra is számítanak. Azt is megosztották a kisgyerekekkel, hogy sajnos emberi gondatlanság miatt keletkezik az erdőtüzek 99 százaléka, ezért az odafigyelés a leghatékonyabb védekezés, és azt is átismételték, hogy aki tüzet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.

–A szakember röviden elemezte a tűz keletkezésének feltételeit is, illetve elmagyarázta, hogy az erdőben csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad tüzet gyújtani, azt is csak akkor, ha azt tűzgyújtási tilalom nem tiltja. Végül kihangsúlyozta, hogy a mostani tavaszt követő nyári időszak a legveszélyesebb és hogy milyen sok idő kell ahhoz, hogy a tűz pusztítását követően visszatérjen az élet a leégett területekre – informálta portálunkat Nagy Csaba tűzoltó főhadnagyvármegyei katasztrófavédelmi szóvivő.

Az előadást követően az óvoda udvarára megérkeztek a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók, akik megmutatták a gépjárművüket és a kíváncsi gyermekek minden kérdéseire válaszoltak. A bátrak egy gyermekeknek készült, illetve egy valódi bevetési védőruházatot is felpróbálhattak, bár az utóbbiba még kicsit nőniük kell. A délelőtt gyorsan eltelt, a lánglovagok megígérték, hogy hamarosan újra meglátogatják és mosolyt csalnak a kicsik arcára.