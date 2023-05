A vármegyei katasztrófavédelem honlapján olvasható tájékoztatás szerint az egyesület nonprofit szervezet, lelkes önkéntesek csapata, akik négy területen igyekeznek segíteni: tűzoltás, műszaki mentés, ifjúság nevelés és a hagyományőrzés. A hivatásos tűzoltósággal együttműködve végzi szakmai feladatait, évente átlagosan 70 alkalommal avatkozik be. Az ifjak sorában a két évtized alatt több száz gyermek fordult meg, akik nem csak hasznos dolgokat tanultak és számos díjat zsebeltek be versenyeken, de igazi közösséget is alkotnak, értékes időt töltöttek együtt, mely egy nagy csapattá formálta őket.

Írnak arról is, hogy a napokban Füzesabony várossal közösen megszervezett majálison Ragó Attila, az egyesület alapító elnöke megköszönte minden lelkes önkéntesnek a közösségért és az egyesületért végzett munkáját, majd díszokleveleket adott át olyan helyi civil szervezetek részére, akikkel hatékonyan dolgoznak együtt. Miután közösen feldíszítették a város májusfáját, tűzoltóik a füzesabonyi zumba csapathoz csatlakoztak egy flashmob keretében és vidám táncot roptak. A tűzoltó szakmai bemutatók sorát az óvodás korú Tűztörpök nyitották meg, valódi tüzet oltottak el egy speciális gyermekeknek kialakított szereléssel.

A folytatásban füstgránáttal szimulált gépjárműtüzet kellett az ifjúsági tűzoltóknak eloltani, melyet porral oltóval és egy gyorsbeavatkozó sugárral hajtottak végre. A baleseti szimulációban pedig egy személy a járműbe szorult, ezért a füzesabonyi önkéntesek felnőtt tűzoltói feszítővágó segítségével kiszabadították és biztonságban hordágyra emelve átadták őt a mentőknek. Az előadásokat bajtársaik, az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport bemutatója zárta, egy magas fa tetején ragadt cicát mentettek le alpintechnikával, a népes nézősereg nagy örömére a plüsscica biztonságban földet ért. Az eseményt a Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrs hivatásos tűzoltói is meglátogatták, természetesen lehetőség nyílt a tűzoltóautók és a felszerelések megismerésére, felnőttek és gyermekek egyaránt szívesen vették szemügyre az eszközöket. A legkisebbek pedig próbára tehették a vizes célbalövő képességüket a locsolófalnál.