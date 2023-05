Vendégünk, Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő elmondta, örömmel nyugtázták a hétvégén, hogy sokan tartják fontosnak a motoros szezon kezdetén, hogy felelevenítsék tudásukat, így „teltházas” volt az egri rutinpályán megtartott Motoros Nyílt napjuk, vármegyehatáron túlról is érkeztek résztvevők. Beszélt arról is, hogy május 20-án, szombaton Gyöngyösön a Sándor Autóháznál rendezik a Közlekedik a Család elnevezésű vetélkedőjük vármegyei fordulóját. A Vigyázz, Kész, Rajt! szlogennel reklámozott vetélkedőre iskolák is jelentkezhetnek még egészen a vármegyei forduló szombat reggeli kezdetéig az értékes nyereményekért.

A beszélgetésben szó került arról is, hogy időközben azonosították annak a balesetnek az áldozatát, aki május 8-ra virradó éjszaka vesztette életét a 3-as főúton történt balesetben. A karambolról a heol.hu-n korábban már beszámoltunk.

