– A halálos baleset miatti helyszínelés még folyamatban van, ezért jelenleg körülbelül 5 kilométeres a torlódás az M3-as autópályán, Füzesabonynál. A feltorlódott kocsisorban újabb koccanásos baleset történt. Kérjük, aki teheti, az a 3-as számú főúton kerüljön - mondta a sajtóreferens.

Információink szerint egy teherautó és két kocsi is összekoccant és nem egy, hanem két újabb baleset is történt az érintett szakaszon. Míg az Útinform a 33-as főúton két teherautó és egy személyautó ütközéséről számol be, Füzesabony térségében. Mint írják, a 4-es kilométernél félpályán halad a forgalom.