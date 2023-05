A szóvivő hozzátette, a Heves vármegyei katasztrófavédelmet Tóth Gábor tűzoltó hadnagy, az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokság rajparancsnoka képviselte. A hadnagy elmondta, hogy a felkészülést kisebb sérülések nehezítették, óvatosan kellett edzenie azért, hogy megfelelő kondícióba kerüljön és a sérülései se váljanak súlyosabbá. Gábor már nem először vett részt az országos bajnokságon, tudta, hogy erős mezőnyre kell számítani. Négy alkalommal küzdött, a mérlege három győzelem és egy vereség volt.

- Sajnálom a második meccset, ellenfelem egy kis hibámat kihasználva olyan ügyes fojtást vitt véghez, amiből már nem tudtam kijönni - mondta a hadnagy. A három győztes mérkőzésből kettőt egy dobást követően leszorítással nyert meg. A harmadikban pedig egy ellentámadás után, technikai győzelemmel hozta a pontot - tette hozzá Nagy Csaba.

A verseny sportszerűségét tükrözi, hogy minden versenyző a terembe lépéskor meghajlással fejezi ki a tiszteletét a küzdőtér felé, majd a bírók felé, illetve minden mérkőzés előtt és végén az egymással vetélkedő sporttársak egymás előtt is meghajolnak. A színvonalas versenyen az összesített eredmények alapján a Terrorelhárítási Központ, a Készenléti Rendőrség és a Miskolci Rendvédelmi Technikum versenyzői remekeltek, Tóth Gábor tűzoltó hadnagy a 35 év alatti kategóriában, a 90 kilogrammos súlycsoportban az előkelő harmadik helyet szerezte meg. A hadnagy tervei között már most szerepel, hogy visszatérő versenyzőként a jövő évi országos bajnokságon is részt vesz - fogalmazott a szóvivő.