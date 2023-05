Pénteken délelőtt ismét ülésezett a Heves vármegyei önkormányzat közgyűlése. Az első napirendben a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolóját fogadták el, amelyhez Mecser Tamás főkapitány szóbeli kiegészítést is fűzött, valamint egy prezentációt is bemutatott. Kifejtette, a tevékenység irányítási központjukhoz tavaly 21,5 ezer hívás érkezett, ami 6,6 százalékos emelkedés egy év alatt. A reagálási idő viszont 8 perccel 16 percre csökkent. A kisebb teleüléseken élők főleg a körzeti megbízottakkal találkoznak, fontos szerepük van a közrendvédelemben, bűnüldözésben. A 138 megyei KMB-s pozícióból 125 betöltött, reméli, a többire is sikerül embert találni. Közölt néhány bűnügyi, közlekedési statisztikát is.