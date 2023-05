– A vádlott mindezek mellett tavaly nyáron több parkoló gépkocsit is megrongált a községben, az egyiknek például egy pénzérmével összekaristolta a hátsó ajtaját, míg egy

másikat több alkalommal kövekkel dobált meg. A céltalan rongálások mellett a férfi rendszeres haszonszerzésre törekedve lopásokat is elkövetett Csányban, ahol betört egy fagylaltozóba, továbbá erőszakkal felnyitott egy lakókocsit és egy büfékocsit. Végül a bíróság – ügyészi indítványra – újabb, hatvani betöréseket követően elrendelte a letartóztatását. Ez a kényszerintézkedés jelenleg is fennáll - közölte a sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, a járási ügyészség többrendbeli rongálással, garázdasággal és dolog elleni erőszakkal megvalósított üzletszerű lopással vádolja az elkövetőt. A vádhatóság a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság ítélje két év börtönben letöltendő szabadságvesztésre és két év közügyektől eltiltásra a beismerésben lévő vádlottat, egyben alkalmazzon vele szemben vagyonelkobzást a lopásokból származó hasznának.