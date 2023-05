A vármegyei katasztrófavédelem honlapján olvasható tájékozatás szerint jelentkezni június 9-ig van lehetősége a hivatásos, önkormányzati, létesítményi és önkéntes tűzoltóknak, akik férfi és női kategóriában egyaránt rajthoz állhatnak. A TFA (Toughest Firefighter Alive) indulói immár ötödször mérik össze erejüket Vas vármegyében. Tavaly több ezren látogattak ki a vármegyeszékhely főterére, hogy szemtanúi legyenek a tűzoltók sportviadalának.

A versenyben a tűzoltóknak olyan feladatokat kell teljesíteniük, amelyekkel a munkájuk során is szembesülnek. Ahogy a tűzoltásnál és műszaki mentéseknél is, úgy a versenyszámok teljesítésekor is az idő a legfontosabb tényező.

A pálya egy részét az úgynevezett Firefighter Combat Challenge feladatok teszik ki, amelynek során egy speciális akadálypályán kell meghatározott időn belül végigmenniük a jelentkezőknek, mindezt persze légzőkészülékben. A második pályán erőfeladatokat kell teljesíteniük a versenyzőknek: nagy súlyokkal kell a legkülönbözőbb helyzetekben megküzdeniük a tűzoltóknak. A végleges sorrend a két pályán elért együttes eredmények alapján alakul ki.

A versenyt idén is kísérőprogramokkal teszik színesebbé a szervezők. Szakmai bemutatókkal, családi és gyermekprogramokkal várják a látogatókat. A részletekről folyamatosan beszámolunk a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapja mellett a katasztrófavédelem közösségi média felületein.

A versenyre a nevezési felületen lehet regisztrálni.