Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén is meghirdette iskolások részére – 6-tól 18 éves korig – az alkotói pályázatát, ezúttal ”A füstérzékelő életet menthet” címmel. A pályázat célja az volt, hogy a fiatalok kreatív alkotásaikon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. A pályázaton idén az alkotások központi témája a füstérzékelő volt. A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz közel 300 pályaművet nyújtottak be, tudtuk meg Nagy Csaba tűzoltó főhadnagytól, az igazgatóság szóvivőjétől.

Kedden tartották a pályázat eredményhirdetését az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen.

Szunyogh Zoltán tűzoltó ezredes, Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója megköszönte az alkotóknak, hogy ilyen sok és szép pályázatot nyújtottak be. Mint mondta, több megyében ennél jóval kevesebben neveztek.

– A legtöbb gyerek postás vagy tűzoltó szeretne lenni. Bízom benne, hogy a Heves vármegyei gyerekek megőrzik az álmaikat, és ezt a csodálatos hivatást választják, s tűzoltók lesznek – jegyezte meg az igazgató, és kiemelte, az utóbbi időben azokban a lakásokban, ahol volt szén-monoxid érzékelő, ott nem történt haláleset, ezért is kiemelten fontos ez a téma, amit a rajzok is megjelenítettek.

A győztes pályamunka

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Minden évben értékelik a legtöbb pályázatot beküldő intézményt. A legkreatívabb iskola címet idén a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola nyerte el. Jutalmuk, hogy tűzoltósági bemutatót tartanak majd náluk.

A díjátadón megjelent gyerekek szemtanúi lehettek egy próbariasztásnak, kipróbálhatták a tűzoltó eszközöket, és egy locsoló játékban is részt vehettek.