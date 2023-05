Az R. J. ellen aljas indokból, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette vádjával indult büntetőeljárásban május 10-én 9 órától tartott volna tárgyalást a Gyöngyösi Járásbíróság, ami azonban a vádlott betegsége miatt elmaradt – tájékoztatta portálunkat Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője.

A durva bűncselekmény részleteiről a vádirat azt tartalmazza, hogy mindez 2021 augusztusában történt, amikor is a terhelt egy baráti társaságban italozott. Az esti órákban zajló bulin jelen volt a sértett is. Az összejövetel végén a sértett hazament az otthonába.

A vádlott másnap, hajnali 2 óra körül – ittas állapotban – megjelent a sértettnél, a belülről riglivel zárt ajtót berúgta és dühödten kiabálva arra szólította fel az ágyban alvó és a zajokra felébredő férfit, hogy azonnal keljen fel és öltözzön. Meg is indokolta R. J., hogy miért: mert kikezdett a lányával és el akar számolni vele.

Az elszámolás felettébb durván alakult a vádhatóság szerint: miközben a sértett elkezdett öltözni, a vádlott a kezénél megragadva őt erőszakkal áthúzta a szomszédos, a vádlott és családja által lakott házba. A terhelt ott a konyhába leültette a sértettet bántalmazta és azzal fenyegette, hogy megöli, majd ezt követően egy spaniferrel a gerendához kötötte.

A vádlott a megkötözött embert tovább bántalmazta, majd a melléképületből egy benzinnel töltött kannát hozott ki és a sértettet lelocsolta. Ezután felhívta a 112 segélyhívó számot, ahol közölte, hogy a sértettet kikötötte, meg fogja ölni, majd magával is végez. Végül ez a fenyegetés nem vált valósággá. A megtámadott ember bántalmazás következtében elszenvedett sérüléseinek gyógytartama is összességében 8 napon belüliek volt, azonban magának a bűncselekménynek a Btk. szerint még így is igen komoly a tárgyi súlya a bíróság szerint.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: PixaBay)