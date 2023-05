– Lehet, hogy az eldobott cigaretta vagy gyufa miatt lett a tűz – vallotta a bíróság előtt –, de nem volt szándékomban megölni az anyámat. Egyébként is, amikor elmentem otthonról, ott semmiféle tűz, füst nem volt. A tűzvédelmi és a vegyész szakértő szakvéleményei, s a tanúvallomások alapján a bíróság azonban csak részben fogadta el a vádlott védekezését.

Megállapította, hogy a második tüzet a férfi szándékosan idézte elő. Ám a tettével nem csak édesanyja életét sodorta halálos veszedelembe, hiszen a lakás deszkából készült mennyezete is meggyulladhatott volna, s a tűz a tetőszerkezetre átterjedve a többi hét lakást is elpusztíthatta volna. Kísértetiesen hasonló deliktum történt 37 évvel később, 2020 augusztusában vármegyénkben, ezúttal Gyöngyösön, amint azt megírtuk lapunkban. A terhelt fél évtizede élt együtt egy társasházban a nyugdíjas édesanyjával, aki járókerettel tudott csak mozogni. Őt ápolta a lánya, de gyakran veszekedtek. A vádlott a bíróság indokolása szerint ittasan, öngyilkossági szándékkal meggyújtotta a szobájában lévő függönyt. A tűz átterjedt az ágyneműre, a könyvespolc és a ruhásszekrény is lángra kapott. Leszakadt az álmennyezet, átégett a padlóburkolat, elégtek az ajtó- és ablakkeretek. A felszabadult égéstermék átterjedt a sértett által lakott szobára és fürdőszobára is. Oda menekült az idős asszony, ám ott beleesett a zuhanyfülkébe, nem tudott felkelni, segítséget kérni. Az égési sebeibe a helyszínen belehalt. A lánya elhagyta az égő lakást, s leült a lépcsőházban. Nem szólt a tűzoltóknak, másoktól sem kért segítséget.