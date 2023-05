A kórházban halt meg az a hároméves kisfiú, aki még kedden délben esett bele egy patakba Gyöngyösorosziban. Ahogy arról a heol.hu is beszámolt, tragédia történt kedden Gyöngyösorosziban, ahol a megáradt patakba esett egy 3 éves kisfiú. A mentők sokáig küzdöttek az életéért a helyszínen, többször is újra kellett éleszteni, végül kritikus állapotban vitték be a kórházba.

A Tények tudósításából kiderül, a faluban ezalatt lincshangulat alakult ki, a helyieket rendőrök választották szét a kisfiú rokonaitól. Többen is a családot okolják a gyerek haláláért, a TV2 információi szerint az sem kizárt, hogy valaki a vízbe dobta kisfiút.

A kicsi édesanyja önkívületi állapotban ordított a mentőhelikopter közelében. Megrázó pillanatok:

Úgy tudják, a fiút a nagymamája nevelte, mivel az édesanyja drogozott. A helyiek összeszólalkoztak a családdal, amiért azok nem vigyáztak a gyerekre, akit az unokatestvére talált meg.